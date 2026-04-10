Cuánto gana un astronauta en 2026: Salario en pesos colombianos, según su rango

Los ojos del mundo entero están sobre el regreso de los astronautas de la misión Artemis II, que ha reactivado la curiosidad no solo sobre el espacio, sino también sobre la vida de los astronautas.

Hay un dato recién revelado sobre cuánto ganan quienes se dedican a una de las profesiones más exigentes y riesgosas del mundo, en este caso es de los astronautas.

Aunque muchos imaginan ingresos extraordinarios, lo cierto es que estos salarios están regulados por sistemas públicos.

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Salario de un astronauta en 2026: cifras oficiales

En el caso de la NASA, los astronautas son empleados civiles del gobierno de Estados Unidos. Por esta razón, su remuneración se rige por la escala federal conocida como General Schedule (GS), que organiza los cargos en 15 niveles según la experiencia, la formación y las responsabilidades.

Para 2026, el salario anual de un astronauta se ubica entre 86.000 y 183.500 dólares, lo que equivale aproximadamente a $320 millones y $667 millones de pesos colombianos al año.

En términos mensuales, esto representa ingresos cercanos a $20 millones y $40 millones de pesos colombianos.

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Salario de un astronauta: rangos salariales según experiencia

Dentro del sistema GS, el nivel del astronauta define su salario:

GS-11 y GS-12 (nivel inicial):

Corresponde a profesionales que apenas comienzan en el programa, usualmente con maestría o doctorado.

Salario estimado: entre $320 y $400 millones anuales.

GS-13 y GS-14 (nivel intermedio):

Incluye astronautas con experiencia y participación en misiones.

Salario estimado: entre $400 y $550 millones anuales.

GS-15 (nivel alto):

Reservado para perfiles con trayectoria destacada o cargos de liderazgo.

Salario estimado: hasta $667 millones anuales.

Este esquema incluye ajustes por costo de vida, especialmente en Houston, Texas, donde se ubica el Centro Espacial Johnson.

¿Ganan más por viajar al espacio?

Contrario a lo que se cree, los astronautas no reciben bonificaciones especiales por participar en misiones espaciales, ni siquiera en proyectos de gran visibilidad como Artemis II. Su salario depende exclusivamente del nivel que ocupan dentro del sistema federal.

Misión Artemis II regresa a la Tierra tras viaje lunar

En la noche del viernes 10 de abril, los astronautas del Artemis II regresarán a la Tierra, luego de estar por 10 días orbitando la Luna, siendo este un nuevo hito para la historia de la humanidad. La misión rompió récord de distancia en el espacio exterior, ya que conocieron la cara oculta de la Luna, y además, se sentaron bases para futuros viajes espaciales con la finalidad de volver a pisar ese satélite y llegar a Marte.