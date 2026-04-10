Vertido de petróleo paraliza en gran parte el puerto de Amberes

El vertido ocurrido el jueves por la noche durante una operación de reabastecimiento de un barco se detuvo, pero la contaminación se extendió hacia el río Escalda explicó Port of Antwerp-Bruges en un comunicado.

La circulación quedó interrumpida desde la alta mar hasta la terminal y varias esclusas tuvieron que cerrarse, señaló la misma fuente.

“Esperamos que el puerto esté plenamente operativo en 24 horas”, declaró por otra parte un portavoz de la empresa.

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La empresa dijo “lamentar” el incidente y su posible impacto “sobre las zonas naturales vulnerables a lo largo del Escalda”.

“Hacemos todo lo posible para limitar al máximo los daños tanto operativos como ecológicos”, insistió.

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El gigantesco puerto de Amberes, con decenas de kilómetros de muelles, es el segundo puerto de mercancías más importante de Europa después del de Róterdam, en el vecino Países Bajos.

Se lo considera como uno de los pilares económicos de Bélgica.

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