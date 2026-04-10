Tres personas fueron secuestradas en el municipio de Sardinata

Norte de Santander

El delito del secuestro va en aumento en Norte de Santander, y durante esta semana cinco personas han sido víctimas de esta abominable práctica.

El caso más reciente, se registró en el municipio de Sardinata, en la vereda La Chacona, donde fueron secuestrados un empresario minero, su esposa y suegra.

Los hechos se presentaron cuando las víctimas terminaron de cumplir una jornada de trabajo en un predio de su propiedad y al regreso a la ciudad de Cúcuta fueron abordados por hombres armados que se los llevaron en una camioneta.

Nahum Robles junto a dos integrantes de su familia fueron quienes fueron secuestrados, por un grupo armado que delinque en la zona.

Esta semana en Norte de Santander han sido secuestradas cinco personas, Jesús Vergel un hombre de 70 años, Yormani Contreras un adolescente y los tres casos más recientes registrados en Sardinata.