Concejales exigen cuentas por obras en escenarios deportivos de Cúcuta

Cúcuta.

Concejales de Cúcuta solicitaron al IMRD y a la Secretaría de Infraestructura entregar información detallada sobre la ejecución de obras de mejoramiento en 150 escenarios deportivos, tras múltiples quejas de la comunidad.

El concejal Jesús Sepúlveda aseguró que “nosotros le aprobamos al alcalde municipal 289 mil millones de pesos de un crédito con la intención de traer bienestar a la comunidad, con obras que realmente se vieran reflejadas en el plan de desarrollo. Ese dinero se planeó muy bien y ahora necesitamos saber en qué se están invirtiendo, cómo va la ejecución y cuál es el porcentaje de avance”.

El cabildante insistió en que se requiere claridad sobre “cuántas canchas se han intervenido, cuántas faltan por intervenir y cuál es realmente la magnitud de la situación”, al tiempo que advirtió que han venido recorriendo la ciudad y recogiendo inquietudes de la comunidad.

“Se habla de 150 escenarios deportivos, pero queremos saber cuántos ya están listos, cuántos están en ejecución y qué está pasando con los que presentan retrasos”, señaló.

Además, mencionó casos puntuales como el del parque polideportivo Los Pinos, en la Comuna 2, donde “la obra al parecer está detenida, lo que afecta directamente a la comunidad que no cuenta con espacios de esparcimiento”.

Sepúlveda agregó que el Concejo espera respuestas prontas por parte de la administración.

“La ciudad está expectante de estas obras. Los dineros públicos son sagrados y deben ejecutarse con eficiencia. Esperamos tener un informe antes del 15 de abril para definir si citamos al director del IMRD o realizamos mesas de trabajo con la comunidad”.

De no obtener claridad, el Concejo advierte que fortalecerá el control político sobre estos recursos.