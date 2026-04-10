Suspenden por tres meses a docente en Santa Marta por presunta conducta inapropiada con estudiante

Santa Marta

La Personería de Santa Marta confirmó la suspensión provisional por tres meses, sin salario, de un docente de la Institución Educativa Distrital Madre Laura, mientras avanza una investigación disciplinaria en su contra.

Según la información entregada por la Personería, el caso se originó por denuncias que señalan que el profesor, habría tenido comportamientos inapropiados con una estudiante, incluyendo conversaciones de carácter personal e íntimo fuera del ámbito académico.

La decisión fue ratificada tras considerar que su permanencia en el cargo podría afectar el desarrollo del proceso. Según la entidad, esta medida es preventiva y busca garantizar que la investigación se realice de manera transparente, así como proteger a una estudiante menor de edad presuntamente involucrada en los hechos.

Le puede interesar:

Juzgado de Santa Marta ordena suspender empresa de cementerio San Miguel

De acuerdo con lo conocido hasta ahora, estos contactos se habrían dado a través de medios privados y no corresponderían a una relación adecuada entre docente y alumna. La Personería advirtió que, de confirmarse, se trataría de una falta grave, ya que los profesores tienen la responsabilidad de cuidar, respetar y proteger a sus estudiantes, especialmente cuando se trata de menores de edad.