Feria de pago de servicios en Bogotá abril 2026: Estos son los puntos y fechas disponibles

De fondo: Imagen del Centro Administrativo Distrital (CAD) sede Ave Cra 30 #25 - 90 (crédito: Alcaldía de Bogotá) / Abajo a la derecha: Imagen ilustrativa de un ciudadano revisando sus cuentas (Crédito: Getty Images)

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) anunció la apertura de una feria de servicios durante el mes de abril para que los ciudadanos paguen el impuesto predial y de vehículos, los cuales tienen un descuento del 10% durante estas fechas.

Concretamente, habrá dos puntos autorizados en los que se realizarán este evento de 2026, donde se ofrecerá a los contribuyentes orientación especializada para facilitar su pago y resolver inquietudes. Igualmente, los contribuyentes pueden aportar voluntariamente el 10% para el avance de los proyectos del gobierno local.

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Estos son los lugares donde se realizará la gran feria de servicios 2026 en Bogotá:

Centro comercial Mall Plaza

La primera jornada se realizará del 9 al 17 de abril en el centro comercial Mall Plaza, ubicado en la carrera 30 con calle 19 esquina, localidad de Los Mártires. Los horarios de distribuirán de las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Los contribuyentes encontrarán los siguientes servicios:

Entrega y pago de facturas predial y vehículos 2026.

Liquidación de años anteriores.

Orientación para solicitud de facilidades de pago.

Gestión de cartera tributaria y no tributaria.

Inscripción y actualización del Registro de Información Tributaria (RIT).

Respuesta a radicados de liquidación y cobro.

Orientación para levantamiento de embargos.

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Esta jornada incluye el fin de semana, del 11 y 12 de abril en los mismos horarios, en el que los contribuyentes podrán adelantar sus impuestos pendientes.

Parqueadero sur Centro Administrativo Distrital y punto de atención especializada

La jornada alterna se realizará del 13 al 17 de abril en el parqueadero sur del Centro Administrativo Distrital, CAD (carrera 30 # 25 - 90). Los horarios serán desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Estos son los servicios que se prestarán a los contribuyentes:

Entrega y pago de facturas del impuesto predial y vehículos 2026.

Inscripción y actualización del Registro de Información Tributaria (RIT).

Puntos de Atención Especializada

También se atenderá a los ciudadanos del 13 al 17 de abril en sus sedes ubicadas en:

Carrera 19 N.° 114 - 65 Local 3.

Carrera 71D N.° 6 - 94 Sur - Centro Comercial Plaza de las Américas, locales 1132 y 1134.

Centro Administrativo Distrital CAD - Carrera 30 N.° 25-90, costado occidental.

Horarios de Atención:

Punto de atención especializado del Centro Administrativo Distrital - lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y sábado 11 de abril de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía

Sedes de la 114 y Américas - lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Sábado 11 y domingo 12 de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Los contribuyentes encontrarán, además de la carpa de atención personalizada, una unidad móvil de recaudo y un corresponsal bancario para realizar los pagos. Las personas que presenten discapacidad y movilidad reducida podrán acercarse al nuevo punto de atención especializada ubicado en el primer piso del Centro Administrativo Distrital - CAD, costado occidental.

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