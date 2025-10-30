Apoyamos reusar edificios vacíos en Bogotá para promover vivienda solidaria: Secretaria de Hábitat

Vanessa Velasco Secretaria de Hábitat de Bogotá D.C. destaca que la infraestructura es una herramienta de equidad, orientada a revitalizar barrios y mejorar la calidad de vida en los territorios. | Foto: W Radio

En la ciudad de Bogotá, se está llevando a cabo el Día Mundial de las Ciudades, que es celebrado por parte de las Naciones Unidas, el día 31 de octubre cada año. Allí, se encuentra la Secretaria de Hábitat de Bogotá, Vannesa Velasco Bernal, quien habló en 6 AM de Caracol Radio, sobre los desafíos y proyectos que se plantean para el futuro de la capital del país.

El desarrollo de este evento en la ciudad, tiene una gran importancia, pues no tenía como sede un país de Latinoamérica hace más de 10 años, y para esta edición, se decidió que se realizaría en Bogotá. Esto, según Velasco, debe ser un motivo de honor y orgullo para la ciudad, pues fue elegida entre postulaciones realizadas por 192 países.

Oportunidades del evento por el Día de las Ciudades

Por otro lado, el evento también representa una gran oportunidad de aprendizaje, teniendo en cuenta que a este evento acuden más de 40 delegados de diferentes nacionalidades, dentro de los que se encuentran alcaldes, ministros, embajadores, y también, los más de 30 speakers internacionales, quienes hablarán sobre diferentes temas relacionados con vivienda y desarrollo urbano. Además de ser un espacio propicio para difundir los retos y oportunidades que enfrenta Bogotá.

En cuanto al tema de vivienda en la capital, la Secretaria de Hábitat comentó que este evento es de gran importancia para poder escuchar las experiencias de diferentes expertos en el tema, trayendo conocimientos que han dejado ciudades como Londres o Copenhague. En conjunto con esto, también es un espacio en el cual se puedan dar a conocer los avances y planes de vivienda en Bogotá, que según Velazco, son los más ambiciosos que ha tenido cualquier ciudad en Colombia, y que serán un referente en Latinoamérica.

Proyectos de vivienda y movilidad en Bogotá

Para llevar esto a cabo, la Secretaria de Hábitat comentó que se están creando programas que buscan suplir las necesidades de los ciudadanos, en términos de adquisición, mejora y arrendamiento. Para lo cual, se ha destinado $1 billón de pesos en recursos, con los que se podrán ayudar cerca de 75.000 familias. Además, aseguró que en 2025, ya se ha cumplido la meta en subsidios de adquisición destinados por la Secretaría, que han sido cerca de 20.000 beneficiados.

Por otro lado, en cuanto a la movilidad de la ciudad, Velazco aseguró que desde la entidad también han apoyado a la recuperación del espacio público en los barrios, esto, gracias a los $100.000 millones de pesos que han sido asignados a 14 localidades, para ser distribuidos en 43 barrios. Siendo esto de gran relevancia, debido a que gran parte de los barrios en los que se buscan llevar a cabo los proyectos, tienen cierta cercanía a estaciones de cable, Metro o TransMilenio, y esto, no tiene como único objetivo que tengan acceso a los medios de transporte, sino que también, evidencien una mejora en el espacio público.

Carbononeutralidad para 2025

Por último, Velazco habló sobre los proyectos que tiene Bogotá con el objetivo de llegar a 2050 con un compromiso de carbononeutralidad, asegurando que los proyectos que mencionó, como el de recuperación del espacio público, cuentan con una infraestructura de construcción sostenible, en donde se están entregando materiales reciclables, iluminación tipo LED y paneles solares.

En conjunto con esto, anunció que la carbononeutralidad no solo se evidencia en el uso de materiales y construcción, pues también, lo establecen desde la locación de viviendas de interés social en la sociedad, pues para no aumentar el consumo de suelo urbano, se están acompañando procesos para reusar edificaciones ya existentes, lo que permite usar edificios ya construidos que se encuentren vacíos, para ser utilizados como viviendas.

