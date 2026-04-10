Subachoque pide restringir vehículos sobredimensionados en su jurisdicción

Ante el incremento del paso de vehículos de carga sobredimensionada —tractomulas, doble troques y vehículos de más de tres ejes— que están utilizando las vías departamentales de la región como corredor alterno para evadir peajes y congestiones en el norte de Bogotá, el alcalde de Subachoque, Jorge Camacho gestionó una mesa técnica con el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca y los alcaldes de los municipios de Tabio, Tenjo y El Rosal para analizar esta problemática.

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De acuerdo con el mandatario municipal, este fenómeno, ajeno a la dinámica logística del territorio, ha generado afectaciones significativas en la movilidad, el aumento de los tiempos de desplazamiento, riesgos en la seguridad vial y un impacto directo sobre una infraestructura que no fue diseñada técnicamente para soportar este tipo de carga pesada.

“Este proceso cuenta con el respaldo del gobernador Jorge Emilio Rey y hace parte de una estrategia articulada que busca una medida concertada con la Nación, garantizando coherencia técnica, jurídica y operativa en su implementación”, aseguró Camacho.

El Ministerio de Transporte se comprometió a que, en un plazo máximo de 15 días, realizará el estudio técnico y jurídico del proyecto de resolución, como paso previo para su viabilidad e implementación.

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Medidas en evaluación para una movilidad segura y sostenible

La propuesta contempla acciones como: