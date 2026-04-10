Referente de la Selección Argentina se vuelve a lesionar y preocupa de cara al Mundial 2026. (Photo by Dan Mullan/Getty Images) / Dan Mullan

¡Alarmas encendidas en la Selección Argentina! Lautaro Martínez, quien volvió a jugar el pasado domingo tras casi dos meses de lesión, ha sufrido molestias de nuevo en el sóleo de la pierna izquierda y será baja en el partido ante el Como 1907, informó este viernes 20 de abril el club.

“Lautaro Martínez se ha sometido hoy a exámenes clínicos e instrumentales. Las pruebas han detectado una leve sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La situación del delantero argentino será evaluada de nuevo en los próximos días”, señaló el conjunto nerazzuro en un comunicado.

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El atacante, que reapareció en la jornada anterior firmando un doblete frente a la Roma tras superar la lesión sufrida en el sóleo el pasado 18 de febrero en el encuentro de Liga de Campeones ante el Bodø-Glimt, no estará disponible para este partido con el equipo dirigido por el rumano Cristian Chivu.

Además, su participación en el encuentro del 17 de abril frente al Cagliari y en el partido de vuelta de las semifinales de Copa, el 21 de abril, nuevamente ante el Como, sigue en duda.

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Su ausencia afectó notablemente al equipo, que en los siete partidos sin su capitán solo logró dos victorias, con una notable bajada en la efectividad de cara a portería.

La pasada jornada de Serie A regresó al once ante la Roma y lo hizo con un doblete en la victoria por 5-2, confirmando su recuperación y su impacto inmediato en el equipo en la lucha por el ‘Scudetto’. Este triunfo permitió al Inter consolidarse en lo más alto de la tabla, con siete puntos de ventaja sobre el Napoli y nueve sobre el Milan.

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