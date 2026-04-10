Precio del dólar en Venezuela para HOY 10 de abril: Cierra la semana con aumentos

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este viernes 10 de abril el dólar se cotiza en 476,43420000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó el en el cierre del día de ayer, jueves 9 de abril cuando el precio se situó en los 475,95830000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy viernes 10 de abril

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este viernes 10 de abril en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 556,66095493 bolívares.

: 556,66095493 bolívares. Yuan chino : 69,70405699 bolívares.

: 69,70405699 bolívares. Lira turca : 10,68494459 bolívares.

: 10,68494459 bolívares. Rublo ruso: 6,13773353 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 10 de abril?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 10 de abril. Estos son:

Banesco : 508,8523 para compra - 507,3830 para venta.

: 508,8523 para compra - 507,3830 para venta. Banco Mercantil : 528,4911 para compra - 570,6435 para venta.

: 528,4911 para compra - 570,6435 para venta. Banaribe : 507,5708 para compra - 489,3497 para venta

: 507,5708 para compra - 489,3497 para venta Banco Exterior : 548,5365 para compra - 578,2435 para venta.

: 548,5365 para compra - 578,2435 para venta. Banco Nacional de Crédito : 495,7891 para compra - 503,7936 para venta.

: 495,7891 para compra - 503,7936 para venta. Otras Instituciones: 507,7171 para compra - 562,2580 para venta.

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