Precio del dólar en Venezuela HOY jueves 9 de abril: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este jueves 9 de abril el dólar se cotiza en 475,95830000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó el en el cierre del día de ayer, miércoles 8 de abril cuando el precio se situó en los 475,00830000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 9 de abril

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 9 de abril en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 556,51900185 bolívares.

: 556,51900185 bolívares. Yuan chino : 69,69969393 bolívares.

: 69,69969393 bolívares. Lira turca : 10,69427424 bolívares.

: 10,69427424 bolívares. Rublo ruso: 6,05581122 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 9 de abril?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 9 de abril. Estos son:

Banesco : 481,6535 para compra - 480,8611 para venta.

: 481,6535 para compra - 480,8611 para venta. Banco Mercantil : 514,6039 para compra - 598,8452 para venta.

: 514,6039 para compra - 598,8452 para venta. Banco Activo : 536,4564 para compra - 489,3497 para venta

: 536,4564 para compra - 489,3497 para venta Banco Exterior : 481,4564 para compra - 575,0000 para venta.

: 481,4564 para compra - 575,0000 para venta. 100% Banco : 570,7000 para compra - 570,7500 para venta.

: 570,7000 para compra - 570,7500 para venta. Otras Instituciones: 507,7171 para compra - 562,2580 para venta.

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