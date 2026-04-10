Personeros del Catatumbo rechazan señalamientos tras alerta por crisis humanitaria

Norte de Santander.

La Asociación de Personeros del Catatumbo (APC) rechazó los señalamientos en su contra que circularon en redes sociales, luego del comunicado en el que alertaron sobre la crisis humanitaria en la región.

El pronunciamiento, divulgado a inicios de la semana, advirtió sobre hechos de violencia en zona rural de El Tarra, incluyendo el uso de drones con explosivos y las afectaciones a la población civil, además de hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la situación.

Tras su publicación, surgieron mensajes en plataformas digitales en los que se cuestiona el contenido del documento, señalando a los personeros de omitir responsabilidades de actores armados en el conflicto.

Frente a esto, desde la Asociación indicaron que su labor está centrada en la defensa de los derechos de las comunidades, en medio de un contexto complejo marcado por la confrontación armada en el Catatumbo.

Los personeros recordaron que ejercen su trabajo en territorio, en condiciones de alto riesgo, enfrentando amenazas y situaciones que comprometen su seguridad, pero aseguraron que continuarán acompañando a la población civil.

“Seguimos firmes en nuestro compromiso con las comunidades”, es el mensaje que han reiterado, insistiendo en la necesidad de que se brinden garantías para el ejercicio de su labor.