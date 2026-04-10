Personería de Tunja corrige resolución sobre elección de representantes de estratificación

La Personería de Tunja expidió la Resolución 056 del 10 de abril de 2026, mediante la cual corrigió errores formales contenidos en la Resolución 055, que había fijado el listado oficial de los representantes de usuarios de servicios públicos elegidos para integrar el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de la ciudad.

Según el acto administrativo, los ajustes corresponden a inconsistencias en fechas clave del proceso, como la publicación del listado definitivo de candidatos, la jornada electoral y la fecha de expedición de la resolución. La entidad aclaró que se trató de errores de digitación que no afectan el sentido material de la decisión, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo.

El proceso de elección se desarrolló tras una convocatoria abierta realizada en febrero de 2026, con inscripción de candidatos en marzo y votación el 8 de abril, en la que participaron 523 ciudadanos. Los resultados definieron una lista de elegibles encabezada por los candidatos con mayor votación, garantizando la representación tanto del sector urbano como rural.

La Personería ratificó que la corrección no modifica los resultados ni la conformación del comité, el cual estará integrado por cuatro representantes de la comunidad para el periodo 2026-2028. La medida busca dar claridad jurídica al proceso y asegurar la correcta notificación a los interesados.

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