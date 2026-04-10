Pereira vs Once Caldas EN VIVO | Siga el minuto a minuto del partido

Deportivo Pereira y Once Caldas se enfrentan en la jornada 16 del Torneo Apertura en un duelo marcado por la necesidad de sumar puntos, aunque con realidades distintas en la tabla. El conjunto matecaña atraviesa un momento crítico, ya que aún no conoce la victoria en el campeonato empató 6, perdió 9, situación que lo mantiene en el fondo de la clasificación. Además, llega con una racha negativa de tres derrotas consecutivas, la más reciente tras caer 2-3 en casa frente a Alianza.

El equipo de Pereira no solo ha tenido problemas en ataque, donde apenas suma 14 goles, sino que su mayor debilidad ha estado en defensa, siendo el conjunto más goleado del torneo con 29 tantos en contra. A esto se suma su pobre rendimiento como local, condición en la que tampoco ha podido ganar en lo que va del 2026 empató 3, perdió 4. Aunque ha mostrado algunos destellos ofensivos a marcando dos goles en varias presentaciones recientes, la falta de equilibrio le ha impedido traducir esos momentos en resultados positivos.

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Por su parte, Once Caldas ha tenido una campaña más sólida en términos generales, ubicándose en la parte alta de la tabla, aunque su rendimiento reciente genera dudas. El equipo acumula cuatro partidos sin ganar empató 3, perdió 1, lo que le ha hecho perder terreno en la lucha por el liderato. A pesar de contar con una de las ofensivas más efectivas del campeonato, con 26 goles anotados, su defensa ha sido vulnerable, le han marcado 19 tantos y sin poder mantener el arco en cero en sus últimos cinco compromisos.

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