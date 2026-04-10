Megatoma policial y militar en Buga, Valle, deja 80 capturas y 2 toneladas de marihuana incautadas

Un total de 80 personas capturadas y la incautación de 2 toneladas de marihuana dejó la II megatoma de seguridad realizada en Buga, Valle, en el marco de operativos contra estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y delitos conexos.

La intervención incluyó 53 diligencias de registro y allanamiento en las comunas 1, 3 y 5. De las capturas, 62 fueron en flagrancia y 18 mediante orden judicial, según informaron las autoridades.

Durante los operativos incautaron 5 armas de fuego, 71 teléfonos celulares y dosis de estupefacientes. También fueron recuperadas 8 motocicletas y 2 vehículos reportados como hurtados, entre ellos un camión de gas con 70 cilindros, ubicado en zona rural de Guacarí, y una camioneta de una empresa del sector azucarero.

En desarrollo de la megatoma se realizaron 15.673 verificaciones de antecedentes a personas, 15.694 a vehículos y 3.726 consultas de IMEI a equipos móviles, además de la imposición de 371 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Estructuras criminales impactadas

En los procedimientos fue desarticulada la estructura “Los Richis”, señalada de realizar hurtos mediante la modalidad de “cambiazo de tarjeta”. En este caso fueron capturadas 4 personas y se incautaron 1.529 tarjetas bancarias, documentos de identidad y otros elementos.

De igual forma, mediante 14 allanamientos fue afectado el grupo delincuencial “Los MD”, con la captura de 9 personas por delitos como concierto para delinquir, homicidio, tráfico de armas y estupefacientes. En el proceso investigativo se relacionan 6 homicidios consumados y 5 en grado de tentativa.

Operativos en cárceles y en vía nacional

De manera simultánea, el GAULA de la Policía Valle y el INPEC realizaron intervenciones en centros penitenciarios de Buga, Girón, Tramacua, La Dorada y Picaleña, donde incautaron teléfonos celulares, cargadores y tarjetas SIM en celdas de personas privadas de la libertad investigadas por coordinar actividades delictivas.

En otro procedimiento, fueron capturados dos hombres que transportaban 227 frascos de ketamina en un bus de servicio público que cubría la ruta Ipiales–Medellín.

La comandante de la Policía Valle, la general Sandra Liliana Rodríguez, señaló que estos resultados permitieron esclarecer múltiples hechos violentos, entre ellos un triple homicidio dentro de una vivienda y otros casos registrados en espacios públicos.