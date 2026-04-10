Cayó presunto abusador de menor tras engañarla como mototaxista y llevarla a zona rural de Palmira

La Policía Nacional reportó la captura de un hombre de 28 años señalado de engañar a una menor de 14 años haciéndose pasar por mototaxista para luego agredirla en zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, el presunto implicado habría abordado a la víctima bajo la fachada de transporte informal y la desvió hacia la vía que conduce a esa población. Allí, según las autoridades, la habría agredido sexualmente, le causó heridas con arma cortopunzante y posteriormente huyó.

El comandante de la Policía Valle, el general Herbert Benavidez, indicó que la captura fue posible tras la recolección de pruebas clave que permitieron ubicar al sospechoso en el sector del Arenal del municipio de Candelaria.

Durante el procedimiento, fueron incautados una motocicleta presuntamente utilizada en el hecho y un cuchillo que hace parte del material probatorio dentro del proceso.

Las autoridades confirmaron que el capturado registra antecedentes judiciales y había sido detenido en 2021 por el homicidio de una mujer en el corregimiento de El Cabuyal, zona rural de Candelaria.

Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de secuestro simple agravado, feminicidio tentado, acceso carnal violento agravado y hurto calificado y agravado.

La menor permanece bajo atención médica y acompañamiento psicológico, mientras avanzan las diligencias judiciales.