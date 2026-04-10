Horóscopo de HOY 10 de abril del Profesor Salomón: Cáncer y libra asuntos pendientes que resolver

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este viernes, 10 de abril, y menciona que dicho numero representa la estabilidad y la perfección.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas bastante estrictas, ya que les gusta que todo marche bien y esté en orden, a su vez que tiene una disposición de ayudar a los demás. El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 8734.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros encender una vela de color amarillo, esto con el fin de llamar la sabiduría, la riqueza y la prosperidad.

Le puede interesar: ¿Quién gana más en Fuerzas Militares: General, coronel o sargento? Jerarquía según decreto 0384

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el blanco.

El número es el 6650.

La fruta es la mandarina.

Haga oraciones de compromiso para que lleguen cambios a su vida.

El código sagrado es el 520.

También le puede interesar: Bancos para pagar el impuesto predial en Bogotá: lista completa y pasos para hacerlo en línea

Horóscopo de hoy

Aries

En esta ocasión, la carta del ángel guardián puede que esté de su lado al momento de llevar a cabo ciertas actividades, mismas que, si todo sale bien, le podrían generar cierta estabilidad, siendo más específicos, en la llegada de abundancia económica.

Número: 0028

Tauro

La estabilidad puede que llegue a su vida próximamente, esto de la mano de una serie de cambios que le podrían generar mucha calma y sobre todo bienestar.

Número: 7098

Géminis

Puede que en los siguientes días tenga mucha actividad en el apartado laboral, y tendrá que saber nivelar este movimiento; de lo contrario, podría padecer de mucho estrés.

Número:2790

Cáncer

La abundancia económica puede llegar próximamente, esto ya que tiene a su favor el cambio de la luna; este factor es crucial para que la estabilidad financiera arribe en su vida.

Número: 2878

Leo

Las cartas le anticipan la posibilidad de que lleguen muchas bendiciones provenientes de proyectos o trabajos que ha venido realizando; según estas, es el momento de que estos frutos aparezcan en su vida.

Número: 1579

Virgo

Sí ha llegado a tener algunas situaciones complejas, pues las cartas le tienen buenas noticias; estos asuntos pueden solucionarse próximamente. Eso sí, tiene que tener cierto equilibrio con sus emociones para que todo salga bien.

Número: 4470

Puede leer: Así sería el superfenómeno de El Niño que podría llegar a Colombia: Esto dicen los expertos

Libra

Si tiene una serie de documentos en mora, puede que tenga solución próximamente; añadido a esto, las cartas le vaticinan buenas cosas, más específicamente la posibilidad de que tenga estabilidad económica en los próximos días.

Número: 0893

Escorpio

Es hora del descanso; si ha llegado a estar un poco agitado o con muchas tensiones, se le recomienda que suelte el acelerador y se relaje; es más, existe la posibilidad de que a su vida llegue una serie de cambios beneficiosos.

Número: 1575

Sagitario

Los astros le recomiendan que controle sus emociones, sobre todo la ira, ya que esto podría alterar su bienestar, esto junto a la posibilidad de que algo referente a una vivienda tenga buenos resultados.

Número: 9956

Capricornio

Tal vez sea el momento de despegar la mente y dejar ciertas cargas que no le corresponden; no se vuelva esclavo de los asuntos de terceros. También puede que en los próximos días reciba una fuerte suma de dinero que le podría generar tranquilidad.

Número: 8870

Acuario

Los astros le hablan sobre cosas en su pasado que le impiden avanzar; por esto le aconsejan que tiene que dejar de lado ciertos hechos y tratar de buscar nuevos horizontes, pero no solo esto, ya que si ha pensado en adquirir un vehículo, pues se le recomienda que lo realice.

Número: 1468

Piscis

Muchos aspectos de su vida pueden que empiecen a marchar bien; puede que los próximos días estén marcados por la prosperidad y la abundancia.

Número: 0723

También puede leer: ¿Cuántas mesadas reciben los profesores públicos en 2026? Así para los del 1278 y más

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: