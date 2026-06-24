Gobierno subasta TES de corto plazo por $900 mil millones: se ofertó el triple del monto ofrecido

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una subasta de Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) en la que adjudicó $900 mil millones en el mercado local.

En la operación, los inversionistas presentaron ofertas por $2,9 billones en valor nominal, cifra que supera en 3,3 veces el monto inicialmente ofrecido por la Nación.

La colocación corresponde a la referencia denominada en pesos con vencimiento el 15 de junio de 2027.

Resultados de la subasta

De acuerdo con la información entregada por la entidad, la tasa de interés de corte fue de 12,999%.

Los principales resultados de la subasta fueron:

Monto ofrecido: $900 mil millones

$900 mil millones Monto adjudicado: $900 mil millones

$900 mil millones Ofertas recibidas: $2,9 billones

Relación demanda/oferta: 3,3 veces

3,3 veces Tasa de corte: 12,999%

12,999% Fecha de vencimiento: 15 de junio de 2027

Programa de colocaciones

El programa de colocaciones de Títulos de Tesorería a Corto Plazo hace parte de las operaciones del Ministerio de Hacienda en el mercado público de valores colombiano.

Según la entidad, este programa busca contribuir al desarrollo del mercado de capitales interno mediante la incorporación de referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos.