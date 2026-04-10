Habrá cierres viales en Bogotá el 12 de abril de 2026: Estos son los puntos y rutas autorizadas
Durante la jornada de la XI Carrera Verde Bogotá 2026 se autorizaron cierres viales en el entorno del Parque Simón Bolívar. Conozca las calles intervenidas y rutas alternas aquí.
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha anunciado los cierres viales que se darán durante la jornada del 12 de abril de 2026 en la ciudad, en puntos alrededor del Parque Simón Bolívar como carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 26; avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53, entre otros puntos.
Esto, según informan, para llevar a cabo la XI Carrera Verde Bogotá 2026, la cual se llevará a cabo este domingo y reúne a corredores profesionales y aficionados para fomentar el fortalecimiento de territorios ecológica y socialmente resilientes.
Estos serán los cierres viales en Bogotá durante el 12 de abril de 2026
- Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 26, de 09:00 a 10:40 de la mañana.
- Calzada oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53, de 09:00 a 10:30 de la mañana.
- Calzada oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 53 y la transversal 59A, cierre carriles central y occidental, de 09:00 a 10:15 de la mañana.
- Calzada oriental de la avenida carrera 60 entre la transversal 59A y la avenida calle 63, de 09:00 a. m. a 10:15 de la mañana.
- Calzada norte de la avenida calle 53 entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A, de 09:00 a. m. a 11:00 de la mañana.
- Calzada sur de la avenida calle 53 entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60, de 09:00 a 10:45 de la mañana.
- Calzada norte de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50, de 09:00 a 10:30 de la mañana.
- Calzada sur de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50, de 09:00 a 10:30 de la mañana.
El recorrido de la carrera iniciará desde el Parque Simón Bolívar y, durante el transcurso, varios puntos entre la calle 53 con carrera 60 estarán cerrados. Puede usar este mapa como referencia:
Estos son los desvíos viales durante la XI Carrera Verde Bogotá 2026
Las personas que circulen en sentido norte-sur por la avenida carrera 6, podrán tomar la avenida calle 63 al occidente – avenida carrera 68 al sur.
Quienes van en sentido oriente–occidente por la avenida calle 63 y toman la avenida carrera 60 al sur, deberán continuar por la avenida calle 63 al occidente–avenida carrera 68 al sur.
Las personas que se desplazan en sentido sur-norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 53 al oriente deberán tomar la avenida calle 63 al oriente.
Quienes circulen en sentido oriente-occidente por la avenida calle 63 y tomen la avenida carrera 60 al sur, podrán tomar la avenida carrera 50 al sur.
Las personas que se desplazan en sentido oriente-occidente por la avenida calle 53 deberán tomar la avenida carrera 60 al norte - transversal 59A al norte, avenida calle 63 al oriente y retorno al occidente a la altura de la glorieta avenida carrera 50.
Los usuarios que circulan en sentido oriente–occidente por la avenida calle 26 y desean tomar la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar al occidente por la avenida calle 26 y avenida carrera 68 al norte.
