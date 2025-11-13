Bogotá consciente y sostenible: la nueva apuesta de turismo de la capital

El diálogo destacó que la sostenibilidad no se trata solo de conservar, sino de transformar los hábitos y generar valor compartido entre sectores. | Foto: Caracol Radio

En este nuevo capítulo del videopodcast de Sostenibilidad de Caracol Radio, Ángela Garzón, directora de Turismo de Bogotá, Ricardo Lozano, exministro de Ambiente y presidente de la CEAM; Miguel Torres, CEO de Awake Travel y Juliana Hernández, directora de macrosector de Turismo de la Cámara de Comercio de Bogotá, exploraron la forma en la que la ciudad se ha consolidado como un epicentro de turismo responsable y economía circular.

El diálogo profundizó en cómo estos modelos impulsan la regeneración de los recursos naturales, el fortalecimiento de las comunidades rurales y la creación de experiencias turísticas que integran cultura, biodiversidad y bienestar social.

Partiendo de este panorama, Garzón explicó que los programas de educación ambiental, el turismo de naturaleza y las estrategias de stop over, buscan que tanto visitantes como locales experimenten la ciudad de manera consciente y responsable. Lozano complementó esta idea señalando que la sostenibilidad no se trata únicamente de proteger los recursos, sino de regenerarlos y transformar los hábitos de quienes los usan.

Por su parte, Miguel Torres y Juliana Hernández destacaron que el turismo comunitario ofrece experiencias auténticas que benefician a las comunidades rurales y ponen en valor la biodiversidad local. Sin embargo, aseguraron que la continuidad de estas iniciativas depende de garantizar que la mayor parte de los ingresos permanezca en los territorios.

En conjunto, coincidieron en que la clave no está solo en ofrecer recorridos o destinos, sino en integrar el turismo y la economía circular para conectar a los ciudadanos con sus territorios y fomentar hábitos responsables con el medio ambiente. Esa articulación, aseguraron, puede convertir a Bogotá en un modelo de ciudad que une desarrollo económico, patrimonio cultural y conciencia ambiental, a través de experiencias auténticas y sostenibles.

Aquí el capítulo completo: