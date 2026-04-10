“No dependemos de maquinarias”: María José Pizarro a partidos que negaron respaldo a Iván Cepeda

Este viernes, 10 de abril, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló la jefa de la campaña de Iván Cepeda, María José Pizarro, quien se refirió a la negativa de algunos partidos políticos como el Conservador y La U a ofrecer apoyo al candidato presidencial.

Y es que Pizarro inició refiriéndose a las alianzas políticas que se estarían tanteando de cara a las elecciones, teniendo cuenta que algunas colectividades les han negado el respaldo.

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Allí, explicó que la campaña de Iván Cepeda ha sido muy “franca”, contrario a lo que se ha dicho en otros sectores, que esa misma es “cerrada” y que “no dialoga”.

“Tenemos una conversación muy sincera con todos los sectores políticos porque, por supuesto, hoy somos una realidad política nacional, es decir, ya no somos una fuerza marginal, todo lo contrario, somos la fuerza política más importante de este país y, por lo tanto, estamos estableciendo de manera directa, no solamente en el Congreso, sino también con los movimientos, con las organizaciones sociales y con los sectores políticos, un diálogo muy franco y un diálogo muy tranquilo”, aseguró.

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“No dependemos de maquinarias”

Sin embargo, resaltó que el hecho de que tengan esa conversación con otros actores políticos en Colombia, no quiere decir que busquen “maquinarias”.

“Nosotros no dependemos de maquinarias, dependemos de la confianza del pueblo y del respaldo de la ciudadanía colombiana. Y esa confianza es la que hoy está creciendo en todo el país y por eso vemos en lugares como Barrancabermeja y en cualquier plaza pública donde esté el candidato Iván Cepeda, pero también ahora nuestra candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, las plazas llenas y el diálogo franco abierto y la presencia en las calles de toda nuestra fuerza política y de todos los aliados que están llegando”.

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Y concluyó: “Nosotros estamos, también, en la construcción de algo que no es solamente una coyuntura electoral, que es la Alianza por la Vida, que por supuesto ha tenido adhesiones importantes en esta semana, la semana anterior, y vendrán más”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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