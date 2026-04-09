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09 abr 2026 Actualizado 14:39

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Campesinos anuncian protesta indefinida contra avalúos catastrales en Santander

Manfiestantes mantienen cerrada la vía hacia el aeropuerto Palonegro y hacía Barrancabermeja. Hay otros puntos de concentración en Santander.

Maribel Gallo Díaz

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