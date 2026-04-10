Son falsas: Galán tras afirmaciones de Petro sobre la calidad del aire en Bogotá

En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo, el alcalde, Carlos Fernando Galán desmintió las afirmaciones y cuestionamientos que hizo el presidente, Gustavo Petro frente a la calidad del aire en Bogotá.

“Yo no entiendo un poco la obsesión del presidente con hacer anuncios que no tiene sustento técnico. El presidente tomó un informe que hizo la Secretaría de Ambiente, que fue del 2018 al 2022 que evidenció, efectivamente, que durante esos años hubo muertes evitables que fueron producidas por mala calidad del aire, efectivamente. Ahora, de allá para acá, Bogotá ha avanzado mucho”, dijo Galán.

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En ese sentido, el mandatario de la capital se refirió a los cambios que ha tenido Bogotá para mejorar la calidad del aire.

“Bogotá tiene hoy 1.500 buses eléctricos. No es cierto que TransMilenio, como dijo él, sea el principal contaminante. No es cierto, eso es totalmente falso. Es más, eso bajó drásticamente a raíz de los cambios que hubo en flota, bajas emisiones, como la que está ahí. (…) Entonces, ya Transmilenio no es el principal actor que contamina. Lo que más contamina hoy es partículas que se levantan por cuenta de vías no pavimentadas, vehículos de carga, y ahí estamos trabajando", agregó.

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Finalmente, el mandatario habló del trabajo que está haciendo esta administración para mejorar la calidad del aire.

“Nosotros estamos trabajando en lo que se llama la Suma del Suroccidente de Voz Apogeo para mejorar la arborización, para pavimentar vías, para trabajar con Foncarga en el cambio de vehículos de carga para la reducción de emisiones, pero Bogotá hoy tiene mejor calidad del aire con cuando ese informe que revisó el presidente”, concluyó.