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La calidad del aire en Bogotá está lejos de ser mortal: experto ambiental contradice a Petro

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta “mortalidad” del aire en Bogotá han generado un intenso debate y preocupación en la ciudadanía. Sin embargo, en entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, el experto ambiental Boris Galvis desmintió las afirmaciones, asegurando que, si bien existen desafíos, la situación está lejos de ser tan catastrófica como la pintó el mandatario.

Recientemente, el mandatario había declarado que “los hidrocarburos cuando terminan en la atmósfera a través de procesos productivos, pues matan a la humanidad, extinguen la vida”, y que “lo que más mata en este país, en Bogotá, es la contaminación del aire”.

El presidente atribuyó esta contaminación a partículas de 2.5 micras provenientes de los escapes de vehículos que usan hidrocarburos, afirmando que “el aire de Bogotá es cada vez más mortal”. Frente a esto, el experto reconoció que la ciudad enfrenta problemas de contaminación del aire, especialmente por material particulado fino (PM2.5), que puede penetrar profundamente en los pulmones y causar problemas en adultos mayores y niños. No obstante, enfatizó que “está lejos de ser mortal”.

El experto destacó que las concentraciones de contaminantes en Bogotá han mejorado significativamente en la última década, “han bajado bastante”.

Contrario a la percepción de una catástrofe inminente, Galvis afirmó que “no podemos decir que vamos hacia una catástrofe con eso, hay que seguir trabajando”.

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