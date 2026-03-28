La calidad del aire en Bogotá está afectada por incendios en la Orinoquía y países del norte

Bogotá D.C

Bogotá en este momento recibe los efectos de los incendios activos en la región de la Orinoquía y países vecinos al norte del continente durante los últimos días.

La Secretaría de Ambiente informa que el Índice Bogotano de Calidad del Aire, IBOCA , ha reportado 10 estaciones de monitoreo en nivel “regular”, 7 estaciones en nivel “moderado” y solo una, la estación Carvajal - Sevillana, en nivel “Alto”.

La entidad precisa que se han presentado fluctuaciones en las condiciones ambientales a lo largo del día, no se han alcanzado los criterios para la declaración de una alerta por contaminación atmosférica.

Se proyecta una tendencia hacia la mejora de la calidad del aire en los próximos días , por un pronóstico meteorológico de incremento de lluvias y vientos.

¿Por qué se presenta esta situación?

Los vientos han traído el humo de incendios forestales en la Orinoquía y de países vecinos hasta el centro del país.

“En la ciudad hay vientos muy débiles, lo que impide que el aire contaminado se disperse y hace que las partículas finas se acumulen cerca del suelo”, explicaron desde la Secretaría.

Esto hace que se acentúe más en zonas con alta concentración de emisiones contaminantes generadas por camiones de carga y el polvo que levantan los vehículos en calles sin pavimentar , sobre todo en el suroccidente de Bogotá.

Para los próximos días el pronóstico meteorológico indica una mejora gradual en las condiciones de ventilación, debido a un incremento de la velocidad del viento, mayor presencia de nubosidad y lluvias sobre la región Andina, y cambios en la circulación atmosférica que favorecen la dispersión de contaminantes.

Recomendaciones a la ciudadanía:

1. Evitar exponerse a zonas de alta contaminación del aire, como vías sin pavimentar y de alto flujo vehicular, construcciones y áreas industriales o de acumulación de escombros o canteras.

2. Limpiar las superficies y pisos de la vivienda utilizando paños o trapos humedecidos para evitar que se levante el polvo. Si se encuentra cerca de una fuente de humo, hollín o material particulado mantenga cerradas ventanas y puertas.

3. Evitar hacer ejercicio intenso o practicar deporte al aire libre en horas de alto tráfico vehicular (entre las 6:00 a.m. y las 10:00 am – entre las 5:00 p.m. y las 8:00 pm).

4. Desplazarse a pie, en bicicleta, en transporte público y evitar el uso del carro o la motocicleta. 5. Compartir el viaje si usa el carro o motocicleta.

6. Verificar que la revisión técnico-mecánica del vehículo esté al día.

7. Realizar el mantenimiento de su vehículo en los tiempos recomendados por el fabricante.

8. Evitar el uso de aerosoles (pinturas, ambientadores, entre otros).

9. No quemar basuras o materiales como carbón o madera, no arrojar colillas de cigarrillo al suelo, no arrojar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible y no usar pólvora. Si ve a alguien realizando quemas, avise a las autoridades.

10.Consultar el sitio web (http://iboca.ambientebogota.gov.co/mapa/) y la aplicación del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo de Salud (IBOCA) para conocer el estado de la calidad del aire en tiempo real.