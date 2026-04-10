Emergencia en un bus de transporte escolar que quedó volcado en La Playa de Belén

Emergencia en bus escolar en La Playa de Belén. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

En un video se observa una situación de riesgo en la que estuvieron involucrados los niños del transporte escolar del corregimiento de Aspacica, zona rural del municipio de La Playa de Belén, pertenecientes a la institución educativa Gregorio Claro.

Las circunstancias que son materia de investigación deja ver el vehículo en el que los transportaban se iba volcando, generando una emergencia a los ocupantes.

La rápida reacción de un grupo de personas permitió evacuarlos por la puerta del conductor y evitar que la situación pasara a mayores.

Momentos de tensión, miedo, pánico vivieron los menores como también los adultos que colaboraban para sacarlos del automotor prontamente.

Por fortuna, se logró sacarlos del bus y luego proceder a adelantar las acciones preventivas y de control del automotor para evitar que se fuera al abismo.