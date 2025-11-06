Más de 100 restaurantes participarán del festival gastronómico ‘Sabe a Quindío’

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío

Armenia

Más de 100 restaurantes de diferentes municipios del departamento harán parte del festival gastronómico que busca dinamizar la economía del sector generando el alto flujo de comensales.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada indicó que hasta el domingo 16 de noviembre se llevará a cabo esta importante estrategia que ya cumple cinco años y ha dejado importantes resultados para la derrama económica de los establecimientos participantes.

Explicó que entregarán $650 mil al comensal que mayor cantidad de restaurantes visite, interactuando en la red social Instagram y a su vez el restaurante que más menciones de su marca logre en la misma red social podrá participar por $1´650.000.

Además, reveló el estudio gastronómico de este año donde se destaca que el 33,6% de los encuestados comen cada fin de semana por fuera de su casa y el 69,7% come de todo tipo de alimentación.

En cuanto a los aspectos que tienen en cuenta los quindianos a la hora de consumir en restaurantes está el precio con un 91%, servicio 93% y calidad 97%.

Empresario participante

Uno de los participantes es Camilo Arcila del establecimiento Alce Negro ubicado en el mall Pórtico en la ciudad quien se mostró optimista por el proceso ya que el año pasado fue la primera vez que estuvieron en el festival y arrojó importantes resultados.

Dijo que su producto es el de una hamburguesa con carne de res a la parrilla con salsa tropical de piña colada y vendrá en combo con papitas a 34 mil pesos que considera es un buen precio para que disfruten el 2x1.

Asimismo, reconoció que este año están mucho más preparados ya que en la versión anterior fue alta la afluencia de comensales con la venta de más de 900 combos.

En la versión del año 2024 se vendieron 17.189 promociones.