20.000 platos vendidos es la proyección para el evento denominado ‘Sabe a Quindío’

Armenia

Desde mañana jueves 31 de octubre y hasta el 10 de noviembre se extenderá el importante evento gastronómico que abarca más de 100 restaurantes con una promoción 2x1, es decir, dos platos por el precio de uno.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada reconoció la importancia para la dinámica económica y visibilidad de los negocios a través de las redes sociales.

“Hay de todo tipo desde almuerzos sencillos, de postres, desde hamburguesas temas de todo tipo realmente para que la gente pueda disfrutar en estos 10 días de Sabe a Quindío dos por uno, cerca del 80% más de los empresarios han repetido porque les interesa saber se incrementan las redes sociales de ellos se incrementan las ventas incrementan los nuevos clientes y es bueno decirlo el tema gastronómico del Quindío es muy importante muy importante, tenemos más de 2.500 negocios vinculados a la Cámara de Comercio”, señaló.

Afirmó que aspiran vender 20.000 platos eso implica una derrama económica clave por la generación de empleo y todo el movimiento que provoca este tipo de festivales.

“Más de 20.000 platos que se vendan en estos días con estos restaurantes eso implica, lógicamente un tema económico tiene razón importante no solamente restaurante y no donde compran los productos donde en algunos casos se genera empleo, o sea que sí, no tengo una cifra económica puntual, la vamos a ver al final del evento, pero sí, un movimiento importante y un crecimiento de todo tipo para el empresario”, sostuvo.

Añadió: “Vamos a tener como dos premiaciones al restaurante como tal un premio de millón 200 mil pesos, el restaurante donde más acudan, digamos ciudadanos y al comensal que participe en más restaurantes le tome la fotografía la envié cumplan procedimiento que está establecido, ya puede ganar 600.000 pesos”.

Fue claro en mencionar que el 80% de los restaurantes participan nuevamente en esta versión ya que identifican las bondades que tienen para su crecimiento comercial.

Invitó a los interesados a ingresar a la página web www.sabeaquindio.com y conocer los platos participantes y la ubicación de los restaurantes.

Vale resaltar que el departamento, según datos de la Cámara, cuenta con 23.000 empresas de las cuales 2.500 están dedicadas al sector gastronómico.