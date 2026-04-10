Traumatismos en la movilidad por protestas contra el catastro multipropósito

Norte de Santander

Las reclamaciones que empezaron a realizar las comunidades de cinco municipios en Norte de Santander por aumentos exagerados en el catastro multipropósito.

Esta situación ha generado preocupación por la parálisis vial que se puede generar en la comunicación entre Pamplona y Bucaramanga, como también entre Norte de Santander y Boyacá.

Las protestas se empezaron a sentir con mayor efecto sobre puntos como el peaje de Pamplonita, La Curva de los Adioses, y la vía hacía La Laguna como también hacia Cacota.

Las comunidades advierten que las manifestaciones van a continuar a la espera de las decisiones del gobierno nacional con relación al futuro de este tributo que afecta considerablemente a las zonas rurales y cabeceras municipales.

Las terminales terrestres empiezan a reportar disminución en sus despachos hacía los cinco municipios donde se concentran las protestas como también hacía el interior del país.