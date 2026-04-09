Protestas podrían dejar a Norte de Santander incomunicado con el interior del país

En medio de las manifestaciones que se han sentido en las últimas horas por comunidades campesinas como reclamo al elevado aumento en el impuesto catastral, esta región podría terminar incomunicada con Santander y Boyacá por los bloqueos que se han iniciado.

Las protestas se empezaron a sentir con mayor efecto sobre puntos como el peaje de Pamplonita, la Curva de los Adioses, y la vía hacía La Laguna como también hacia Cacota.

El alcalde del municipio de Pamplona, Klauss Faber hizo un llamado al diálogo con las comunidades para abrir una mesa de concertación que permita una revisar las situaciones que se han presentado en esa Provincia.

El mandatario municipal recordó que en su localidad desde hace 23 años no se hacía esta revisión y a ello atribuyó el malestar que ha tenido en las comunidades.

En diálogo con Caracol Radio voceros de la Dirección Nacional de Planeación indicaron que les corresponde a los alcaldes examinar la suspensión temporal, o la discusión para revisar los casos.