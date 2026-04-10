Conflictividad social en Colombia registró un incremento del 5% en el 2025

Bogotá

La Defensoría del Pueblo presentó el Balance Anual de Conflictividad Social 2025, en el que evidenció el registro de 4.039 eventos en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá, lo que representa un incremento del 5 % frente al año 2024 con 3.832 eventos de conflictos sociales.

Se registró un incremento significativo en las protestas por el derecho a la salud, con un aumento del 81 % en los eventos. La cifra pasó de 175 a 317 hechos impulsados por la falta de medicamentos, citas y tratamientos oportunos. Además, problemáticas estructurales relacionadas con el empleo, el acceso a servicios públicos, la presencia estatal y la garantía de derechos fundamentales. A esta situación se sumaron los reclamos puntuales en materia de salud por parte de los maestros y pensionados de la Fuerza Pública.

¿Cómo se manifestaron los ciudadanos?

Para expresar sus inconformidades, usaron mecanismos como los bloqueos de vías o cortes de ruta (41 %), los plantones o concentraciones (39 %), seguidos de marchas y movilizaciones (5%) y otro tipo de repertorios de manifestación social. La participación en estos escenarios fue diversa, destacándose la ciudadanía en general, la comunidad educativa, trabajadores, usuarios de servicios públicos, transportadores, comunidades indígenas, mujeres y sectores campesinos.

Zonas donde se presentaron más conflictos sociales en Colombia

El 11% se concentró en Bogotá y los departamentos con mayor número de eventos fueron: Valle del Cauca (6%), Santander, Bolívar, Antioquia, Atlántico, Magdalena y Córdoba (5% cada uno), Meta, La Guajira, Huila, Meta y Cundinamarca (4% cada uno). Los restantes concentraron una participación igual o menor al 3% cada uno.

Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

Esta entidad le reitera al Gobierno Nacional la importancia de fortalecer el diálogo social con enfoque territorial, cumplir los acuerdos y mejorar la articulación institucional, como claves para prevenir el escalamiento de los conflictos y fortalecer la confianza ciudadana.

La Defensoría del Pueblo acompañó 384 espacios de diálogo, realizó seguimiento a 56 acuerdos y capacitó a más de 1.000 personas en mediación y transformación de conflictos.

Asimismo, proyecta que este 2026 será un año de alta conflictividad social, influenciado por el contexto electoral y por las expectativas de cumplimiento de compromisos por parte del Estado colombiano.