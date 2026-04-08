Ecuador envía nota de protesta a Colombia por declaraciones de presidente Petro

Crecen las tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. Esta vez, por cuenta de las palabras del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien se refirió al caso del exvicepresidente Jorge Glas, calificándolo como un “preso político”. En consecuencia, la Cancillería ecuatoriana envió una nota de protesta a Colombia, exigiendo parar las declaraciones que puedan “vulnerar” su soberanía.

Previamente al envío de la nota, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ya se había pronunciado en rechazo a la narrativa de “presos políticos”, advirtiendo que ese tipo de señalamientos constituyen una injerencia en la soberanía nacional.

El pronunciamiento se dio luego de que el presidente Petro, a través de su cuenta de X, asegurara que “es indudable que Jorge Glas es un preso político”, después de que la justicia ecuatoriana negara un habeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas, quien buscaba mejores condiciones de reclusión al alegar afectaciones en su salud.

La carta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, sin mencionar textualmente a Jorge Glas, asegura que este “no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado”.

Además, como previamente lo había advertido Noboa, el Ministerio insistió en que cualquier intento de deslegitimar las decisiones judiciales desde el exterior “constituye una violación flagrante del principio de no intervención”.

En la carta también se califican como “falsas” las palabras de Gustavo Petro, y se señala que estas “solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas, distrayendo la atención de los desafíos comunes que enfrentan ambas naciones”.

La cancillería del país vecino también aprovecha para insistir en que Colombia no ha hecho lo suficiente para combatir la criminalidad en la zona de frontera:

“El Ecuador condena, una vez más, la persistente falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado Colombiano”.

Señala que la actitud de Colombia ha facilitado la criminalidad en la frontera, “impactando severamente en la seguridad ciudadana y la paz interna del país”.

La misiva finaliza con exigencias por parte de Ecuador hacia Colombia de parar de inmediato las declaraciones que “vulneran su soberanía”, y de un compromiso real para fortalecer la seguridad fronteriza, “combatiendo con eficacia el narcotráfico en lugar de interferir en las decisiones de la justicia de un Estado soberano”.