Cayó alias “Efraín” presunto cabecilla y explosivista de disidencias Farc en el norte del Cauca

Miranda, Cauca

En un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Miranda, norte del Cauca, fue capturado alias “Efraín”, señalado como presunto cabecilla y explosivista de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco.

De acuerdo con las autoridades, el capturado con injerencia en municipios como Miranda y Corinto, sería el encargado de la adecuación de artefactos explosivos improvisados, para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública en esta región del departamento.

Durante la diligencia de allanamiento, los uniformados incautaron un fusil M4, un revólver, munición de diferentes calibres, cordón detonante, varios kilogramos de explosivos a base de ANFO, así como uniformes y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía en el Cauca, aseguró que esta captura representa un golpe contundente contra la estructura Dagoberto Ramos, al neutralizar a uno de sus principales encargados de la fabricación de explosivos en el norte del departamento.

“Alias ‘Efraín’ sería el encargado de fabricar e instalar artefactos explosivos para esta estructura criminal, lo que representaba una amenaza directa para la seguridad en la región”, señalo el oficial.

En el operativo también fue recuperada una motocicleta que estaba siendo acondicionada con explosivos, la cual fue desactivada por personal especializado, evitando posibles afectaciones a la comunidad.

Alias “Efraín” fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por los delitos que se le atribuyen.