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10 abr 2026 Actualizado 16:28

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Bogotá

Cayeron en un taxi: rompevidrios fueron capturados tras robar en Rafael Uribe.

Dos de los cuatro implicados presentan antecedentes por hurto.

Taxi en el que se movilizaban los delincuentes tras robar

Taxi en el que se movilizaban los delincuentes tras robar

Taxi en el que se movilizaban los delincuentes tras robar

En las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de cuatro hombres señalados de participar en el robo de un celular mediante la modalidad de ‘rompevidrios’.

Puede leer: De nuevo actúan los ‘rompevidrios’ en Bogotá: tres hombres atacaron a un carro en la 116

Los hechos ocurrieron en el barrio Molinos, cuando la central de radio informó sobre unas personas sospechosas que, al parecer, se encontraban en un vehículo violentando los vidrios de otros carros para extraer elementos de su interior.

De manera inmediata se interceptó un taxi en el que se movilizaban los presuntos delincuentes. Durante el registro al vehículo, fue hallado un celular que ninguno de los ocupantes pudo desbloquear.

Vea también: Capturan a rompevidrios que actuaban en Suba: tenían más de 11 anotaciones

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que dos de los cuatro implicados presentan antecedentes por hurto.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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