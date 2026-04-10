Cayeron en un taxi: rompevidrios fueron capturados tras robar en Rafael Uribe.

Taxi en el que se movilizaban los delincuentes tras robar

En las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de cuatro hombres señalados de participar en el robo de un celular mediante la modalidad de ‘rompevidrios’.

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Los hechos ocurrieron en el barrio Molinos, cuando la central de radio informó sobre unas personas sospechosas que, al parecer, se encontraban en un vehículo violentando los vidrios de otros carros para extraer elementos de su interior.

De manera inmediata se interceptó un taxi en el que se movilizaban los presuntos delincuentes. Durante el registro al vehículo, fue hallado un celular que ninguno de los ocupantes pudo desbloquear.

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Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que dos de los cuatro implicados presentan antecedentes por hurto.