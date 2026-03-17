De nuevo actuan los ‘rompevidrios’ en Bogotá: tres hombres atacaron a un carro en la 116

Este lunes, 16 marzo, delincuentes atacaron a los integrantes de un carro Mazda rojo mientras esperaban el cambio de semáforo en la calle 116 con 71 b en la localidad de Fontibón.

En el video que fue viral en las redes sociales se logra ver como en un primer momento uno de los delincuentes llega por la parte trasera del carro y rompe el vidrio del copiloto.

Inmediatamente, llega otro hombre con arma de luego y un casco y ataca al conductor del vehículo. Un tercer sujeto vestido de negro se encarga de abrir las puertas del carro y sacar las pertenencias de allí.

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De acuerdo con las autoridades los integrantes del vehículo no quisieron interponer la denuncia ni revelar los elementos que fueron robados.

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