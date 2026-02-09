Capturan a rompevidrios que actuaban en Suba: tenían más de 11 anotaciones

Tras la activación del Plan Candado, en las últimas horas, uniformados de la Estación de Policía Santa Fe capturaron a dos personas por el delito de hurto.

Los hechos se registraron en el barrio La Perseverancia, donde los uniformados interceptaron un vehículo cuyos ocupantes, al parecer, habían robado varios elementos electrónicos y objetos personales a un ciudadano, mediante la modalidad de rompevidrios, en la localidad de Suba.

Gracias a la información suministrada por la central de radio, el carro fue ubicado e interceptado. Al intentar detenerlo para realizar un registro, el conductor emprendió la huida; sin embargo, con el apoyo de otras unidades policiales, fue posible detenerlo.

Posteriormente, la víctima se presentó en las instalaciones policiales, donde reconoció una maleta hallada al interior del vehículo como de su propiedad.

Los capturados, un hombre de 46 años y una mujer de 37 años, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, junto con el vehículo incautado. Cabe resaltar que estas personas presentan más de 11 anotaciones por los delitos de hurto, falsedad en documento público y fuga de presos, entre otros.