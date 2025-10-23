Policía captura a ‘rompevidrios’ en el oriente de Bogotá: uno de ellos robaba en silla de ruedas

Bogotá D. C.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hombres, de 35 y 44 años, quienes hurtaban bajo la modalidad de ‘rompevidrios’.

La detención de estos presuntos delincuentes se dio después de que uno de ellos huyera en una camioneta donde lo esperaba su acompañante tras sustraer algunos computadores y tabletas, avaluados en 12 millones de pesos, de un vehículo que estaba parqueado en frente de un establecimiento comercial en la carrera Novena con Calle 147 en la localidad de Usaquén.

Las víctimas se percataron de lo sucedido y alertaron a las autoridades que activaron un ‘plan candado’ en zonas del oriente de la ciudad para ubicar y detener a estas personas.

“La pronta reacción de las zonas de atención policial y la coordinación de la central de radio con los afectados permite interceptar y detener la camioneta tipo van donde se movilizaban estos delincuentes, incluso uno de ellos intenta huir, pero es aprehendido más adelante”, relata el Teniente Coronel, Oscar Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Chapinero.

Según explica el teniente, estos sujetos utilizaban una bujía o un elemento contundente para romper el vidrio de los vehículos y de tal forma ingresar a ellos.

La captura de estas personas se produjo en la carrera Séptima con Calle 50. Las autoridades apuntan que una de estas personas presente una "disminución en la capacidad motora, por lo que tenía acondicionada la camioneta para manejarla y no levantar sospechas". La otra tenía antecedentes por los delitos de hurto calificado y agravado, y contrabando.

Rodríguez indicó que “los capturados fueron dispuestos ante la autoridad competente, que definirá su situación judicial”. Además, invita a la ciudadanía a que “no dejen los vehículos fuera de sus viviendas y que utilicemos los parqueaderos autorizados”.