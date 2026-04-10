Capturan a presunto abusador sexual de un joven en condición de discapacidad en Girardot 

En las últimas horas, uniformados de la Policía del municipio Girardot recibieron una denuncia donde se indicaba que un menor de edad estaba siendo presuntamente abusado sexualmente por un vecino. De acuerdo con la denuncia, el hombre se le acercaba al adolescente a través de favores y aprovechado la discapacidad física lo sometía a la agresión sexual.

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De inmediato, unidades de infancia y adolescencia de la Policía de Cundinamarca iniciaron la investigación y en tiempo récord recuperaron las evidencias que demostraron la presunta agresión sexual en contra del joven.

La persona capturada fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías legalizó la captura por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, concurso heterogéneo y sucesivo agravado, y contagio de enfermedad de transmisión sexual.

Al hombre se le impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario El Diamante.