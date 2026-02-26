Alias ‘bebé’ y ‘Ojos’, capturados durante persecución de la Policía en Cundinamarca

La Policía Nacional capturó en flagrancia a dos peligrosos delincuentes conocidos como alias ‘Bebé’ y alias ‘Ojos’, tras una intensa persecución por las calles del municipio de Tocaima, Cundinamarca.

Los ciudadanos alertaron a las autoridades luego de que estos criminales cometieran el robo de una cadena de oro avaluada en 14.000.000 de pesos.

Inmediatamente se activó un plan candado, se revisaron las cámaras de seguridad del sector en las que se evidenció que intentaron evadir el cerco policial. Sin embargo, los uniformados los interceptaron a pocos metros del lugar del robo.

En el procedimiento se logró la incautación de la motocicleta en la que cometieron el delito, un arma de fuego, munición, dos teléfonos celulares y la recuperación de la joya hurtada.

Antecedentes judiciales

Alias ‘Bebé’ está vinculado a un violento robo en el que un transportador, identificado como Carlos Sánchez, fue víctima de robo y resultó herido con arma de fuego.

Este hecho ocurrió el pasado 19 de febrero, en la vía Flandes - Ibagué.

Son los dos capturados los que tienen un largo prontuario en el mundo del crimen, sumando múltiples registros por delitos de alto impacto:

Alias ‘Bebé’: violencia intrafamiliar, hurto y lesiones personales.

violencia intrafamiliar, hurto y lesiones personales. Alias ‘Ojos’: acoso sexual, violencia intrafamiliar, lesiones, hurto y tráfico de

estupefacientes.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de Hurto Agravado y Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego, un juez los envió a la cárcel.