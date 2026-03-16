Dos uniformados de la Policía de Tránsito fueron asesinados en la vía Girardot- Nariño 

En las últimas horas en el Alto Magdalena, en el municipio Guataquí, sector Peaje San Lorenzo, se presentó el homicidio de dos uniformados de la Policía de Tránsito de Cundinamarca con arma de fuego. Los policías fueron identificados como el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso de 42 años y la subintendente, Diana Carolina Rubio de 36 años.

De acuerdo con la información, los uniformados estaban realizando un procedimiento de rutina cuando fueron atacados por hombres que se movilizaban en en el vehículo marca Mitsubishi, placas CAJ-254, color verde.

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En medio de la reacción de las unidades policiales se logra la captura de tres hombres y la aprehensión de un adolescente de 13 años, quien queda para restablecimiento de derechos. De igual forma, se logra la incautación del arma de fuego de dotación de la uniformada y la inmovilización del vehículo donde se transportaban los hombres.

Pese a que una de las uniformadas fue trasladada a la clínica Junical en el municipio de Girardot, la mujer falleció en el centro asistencial.

Por ahora, unidades de la SIJIN y la Seccional de Inteligencia Policial realizan la investigación pertinente de los hechos y los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.