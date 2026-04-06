Astronautas de Artemis II no pisarán la Luna como en 1969, ¿por qué? Razón científica

Durante este 2026, la humanidad ha estado expectante por un nuevo evento en la exploración espacial. El pasado 1 de abril, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, realizó el lanzamiento de la misión Artemis II por primera vez, luego de más de 50 años.

Esta misión contra con cuatro tripulantes: Reid Wiseman, comandante; Víctor J. Glover, piloto; Christina Koch, especialista de misión, y Jeremy Hansen, especialista de misión, quienes serán los primeros en alcanzar la órbita de la luna desde 1972.

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Pese al paso de los años y las mejoras en la tecnología, en esta misión, los astronautas no pisarán la luna como en 1969 y se debe a una razón científica.

De acuerdo con la NASA, el vuelo de Artemis II es para confirmar los sistemas necesarios para apoyar a los astronautas en la exploración del espacio profundo y preparará el terreno para establecer una presencia permanente en la Luna.

De esta manera, el objetivo primordial de Artemis II es un vuelo de prueba tripulado en el espacio lunar, en el que además existen cinco prioridades adicionales principales: tripulación, sistemas, hardware y datos, operaciones de emergencia y datos y subsistemas.

Esto quiere decir que los astronautas, en su primer vuelo a bordo de la nave espacial Orion de la NASA, confirmarán que los sistemas de la nave funcionan según lo previsto con tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo.

Según la NASA, el perfil único de la misión Artemis II se basa en el vuelo de prueba no tripulado de Artemis I, demostrando una amplia gama de capacidades del SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y de Orion necesarias para las misiones al espacio profundo.

Asimismo, la misión verificará que los sistemas de soporte vital de Orion pueden mantener a los astronautas en misiones de mayor duración y permitirá a la tripulación practicar las operaciones esenciales para Artemis III y posteriores.

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