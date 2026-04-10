Avanza la construcción de tarifa diferencial para estudiantes de educación superior en Boyacá

La mesa de diálogo entre el Gobierno de Boyacá y los voceros de los estudiantes se adelantó en la Terminal de Transporte Juana Velasco de Gallo de Tunja / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

En la Terminal de Transporte Juan Velasco de Gallo, en Tunja, se llevó a cabo una nueva mesa de diálogo entre el Gobierno departamental y voceros de estudiantes de educación superior, con el objetivo de avanzar en la implementación de una tarifa diferencial en el transporte público para la población estudiantil de Boyacá.

El encuentro dejó un balance positivo: el Gobierno presentó una propuesta que contempla una inversión cercana a los $3.000 millones, junto con criterios de focalización para asegurar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan.

Luisa Fernanda Martínez, Defensora Regional del Pueblo, destacó que se logró concertar la caracterización de la población beneficiaria mediante una encuesta que será implementada en universidades públicas, privadas y en el SENA en un plazo de quince días. “Es maravilloso que se haya concertado la ampliación hacia las universidades privadas”, señaló.

Además, se está debatiendo un proyecto de acuerdo que definirá cómo se aplicará la tarifa diferencial. Los detalles serán precisados públicamente en la primera semana de mayo por los voceros de la mesa y las partes intervinientes.

Martínez resaltó que existe plena voluntad de las partes para avanzar en la construcción de un documento único que garantice la tarifa diferencial, incluyendo la participación de la empresa privada. La próxima reunión se realizará en mayo en el municipio de Sogamoso, en un espacio abierto para la participación estudiantil.

Este avance representa una buena noticia para los estudiantes de Boyacá, quienes han venido reclamando un alivio económico en el costo del transporte como apoyo a su acceso a la educación superior.