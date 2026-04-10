Autoridades descartan secuestro en vía Cúcuta–Sardinata: fue hurto de vehículo

Norte de Santander.

Luego de que se reportara un presunto secuestro en la vía que comunica a Cúcuta con Sardinata, las autoridades aclararon que el hecho corresponde a un hurto de vehículo y no a una retención ilegal.

El coronel Giovanny Páez, comandante encargado de la Policía de Norte de Santander, explicó a Caracol Radio que el caso se registró en zona rural entre Sardinata y El Zulia, en el sector conocido como La Chacona.

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“Se nos presenta un caso en el sector zona rural de Sardinata y El Zulia, en un área conocida como La Chacona, donde unos sujetos interceptan una camioneta donde iban tres personas al interior, son objeto de hurto del vehículo y posteriormente se emprende la huida”, precisó el oficial.

Las víctimas fueron identificadas como Nahum Robles, Eddy Yohana Molina y Eudosia Botello, quienes se movilizaban en el automotor y, según indicó la Policía, se dedican a actividades relacionadas con la minería.

Frente a las versiones iniciales que hablaban de un secuestro, el coronel Páez fue enfático en señalar que esa hipótesis fue descartada tras la verificación de la información.

“En este momento se desdibuja un posible secuestro debido a la información que recibimos de manera inmediata”, afirmó.

Sobre la posible responsabilidad, el oficial indicó que en esa zona delinque el frente Juan Fernando Pórranz Martínez del ELN, aunque las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

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Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad.

“Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia a través de las líneas institucionales”, concluyó.

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