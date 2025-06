WOBI regresa a Medellín: inteligencia artificial y liderazgo empresarial, eje central del evento

Medellín, Antioquia

Este miércoles regresó a Medellín uno de los eventos más emblemáticos del mundo de los negocios: WOBI on Digital Transformation, una plataforma internacional de pensamiento empresarial que, tras seis años de ausencia, vuelve a Plaza Mayor con una agenda centrada en la inteligencia artificial y su impacto en la transformación empresarial.

Marta Lucía Maldonado, country manager de WOBI, destacó que este regreso no solo representa la reactivación de un evento de talla global, sino también el compromiso de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. “Volvemos con un evento que no puede ser más pertinente para estos tiempos. ‘I am Business Transformation’ es el concepto que guía este encuentro, en el que durante día y medio hablaremos de cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el mundo de los negocios, de la estrategia y de las ideas”, explicó Maldonado.

El evento reúne a 800 líderes empresariales, no solo de Medellín sino también de otras ciudades del país y del extranjero, quienes asisten a conferencias dictadas por ocho expertos internacionales en temas como inteligencia artificial y estrategia, liderazgo, transformación del trabajo y relación con los clientes.

“La idea es que estos grandes temas se aborden desde distintas ópticas. Vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial se cruza con el liderazgo, cómo cambia la forma en que las empresas interactúan con sus clientes y cómo impactará el futuro del trabajo”, detalló la vocera de WOBI.

La articulación con el Distrito de Medellín ha sido clave para la realización del evento. Maldonado subrayó la importancia de esa alianza entre lo público y lo privado: “Queremos que este sea un evento de ciudad. WOBI pone el contenido, trae a los expertos, pero es la ciudad la que abre las puertas, reconociendo la necesidad de sumar esfuerzos para activar nuevas conversaciones que impulsen la innovación”.

WOBI se presenta como un espacio fundamental para consolidar a Medellín como referente internacional en ciencia, tecnología e innovación, y como plataforma para fortalecer el ecosistema empresarial de la región.