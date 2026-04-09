En Medellín inician plazos de vencimiento de la declaración del impuesto de industria y comercio Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

Los contribuyentes informan de esta manera sus ingresos y determinan el valor a pagar, correspondiente al año anterior, por actividades comerciales, industriales, financieras y de servicios, gravadas en el Distrito.

Si el último número del NIT es 0, la fecha límite para presentarla es el 17 de abril; si termina en 9, el plazo es hasta el 20 de abril; en 8, hasta el 21 de abril; en 7, hasta el 22 de abril; en 6, hasta el 23 de abril; en 5, hasta el 24 de abril; en 4, hasta el 27 de abril; en 3, hasta el 28 de abril; en 2, hasta el 29 de abril; y en 1, hasta el 30 de abril.

En el portal tributario del sitio web de la Alcaldía de Medellín (www.medellin.gov.co), los contribuyentes pueden acceder a una guía que les explica cómo realizar este proceso, el cual se lleva a cabo exclusivamente en línea. En ese mismo portal también es posible efectuar el pago de manera inmediata mediante la opción “Declare y Pague”.

Plazos establecidos:

Las declaraciones que se presenten dentro de los plazos establecidos serán facturadas en mayo y podrán cancelarse hasta el 25 de junio, siempre que hayan sido correctamente procesadas por la administración tributaria.

Quienes la presenten después de la fecha límite deberán pagar una sanción por extemporaneidad. Esta sanción corresponde al 5 % del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso.

“Nos alegra saber que en Medellín la gente confía en la transparencia de la actual administración, porque sabe que los recursos están bien invertidos en programas y proyectos sociales y de infraestructura”, expuso la subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Liliana Eugenia Zapata Jaramillo.

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Puntos de atención:

Si el contribuyente, luego de presentar su declaración en línea, decide realizar el pago de manera presencial, puede dirigirse a los puntos de atención ubicados en los centros comerciales:

La Central

Unicentro

El Tesoro

Los Molinos

Florida

Premium Plaza

Horarios de atención:

Lunes a viernes entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., y de 3:00 p. m. a 7:00 p. m., así como los sábados de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.