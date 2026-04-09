Vía Bogotá - Villavicencio tendrá cierre total este 10 de abril, ¿por qué? Esto anunció Invías

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció el cierre temporal de la vía Bogotá - Villavicencio este viernes, 10 de abril, por la realización del evento ciclístico ‘El Alcaraván Llanero’.

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A través de la Resolución 1031 del 1 de abril de 2026, se ordenó que la vía que comunica a las ciudades estará cerrada entre las 5:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

En un comunicado, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio comentó que el cierre de la vía fue aprobado por el Invías, lo que les permitirá a 17.000 deportistas.

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Cierres parciales de la vía durante abril

Coviandina también anunció cierres parciales de la vía Bogotá – Villavicencio para adelantar trabajos de adecuación vial, específicamente en el kilómetro 18+400. Estas son las fechas:

Del 7 al 9 de abril: de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Del 13 al 17 de abril: de 10:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

Del 20 al 24 de abril: de 10:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

Del 27 al 30 de abril: de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

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