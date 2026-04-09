Temblor en Colombia tuvo epicentro en Circasia, Quindío

Armenia

Fuerte y corto sismo se registró en la mañana de hoy jueves 9 de abril en el departamento del Quindío, municipios como Circasia, Armenia, Montenegro, Calarcá, fue reportado como sentido por los ciudadanos en especial en pisos altos.

Desde la unidad departamental para la gestión del riesgo de desastres y de acuerdo con el reporte oficial del servicio de geológico colombiano, informar a la opinión pública sobre la ocurrencia de evento sísmico registrados en las últimas horas en nuestro país.

El evento registrado en el departamento del Quindío tuvo como fecha el 9 de abril del año presente a las 06:44 a.m. La magnitud fue 3.1, profundidad superficial menor a 70 km, epicentro cercano al municipio de Circasia, en Montenegro y Armenia.

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Jaider Hidalgo, coordinador de la unidad departamental de la gestión de riesgo del Quindío indicó “La situación actual que tenemos desde la unidad departamental para la gestión del riesgo, pero nos permitimos informar que a esta hora los municipios no reportan afectaciones a personas infraestructura. o servicios públicos en el departamento. El evento registrado en el Quindío por su condición de eh superficial pudo ser percibido de manera leve en algunos sectores sin generar emergencias asociadas.

La unidad departamental para la gestión del riesgo mantiene un monitoreo permanente en articulación con el Servicio Geológico Colombiano y los organismos de socorro, reiterando el llamado a la comunidad mantener la calma, informarse por canales oficiales, tener actualizado su plan familiar de emergencia Y sobre todo reportar cualquier situación a las autoridades.