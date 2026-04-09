SENA inaugura sede ‘Aureliano Buendía’ en Córdoba con inversión de $63 mil millones

EDUCACIÓN

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) marcó un hito en el desarrollo educativo del Caribe colombiano con la entrada en operación de la fase I de la nueva sede ‘Aureliano Buendía’, ubicada en Ciénaga de Oro.

El proyecto fue puesto oficialmente al servicio con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien destacó el enfoque tecnológico de la obra.

“Aquí dejamos este SENA, que tiene la vanguardia de la tecnología mundial. Estamos enseñando lo último en tecnología”, afirmó el mandatario.

Más información Suspenden diálogos de paz urbana tras escándalo por ingreso de Nelson Velásquez a cárcel de Itagüí

La infraestructura cuenta con una inversión cercana a los 63 mil millones de pesos, distribuidos en dos fases, y beneficiará directamente a habitantes de al menos nueve municipios de Córdoba, entre ellos Cereté, San Pelayo, Chinú, Sahagún y San Carlos.

Además, por su ubicación estratégica, ampliará su cobertura hacia Montería y zonas aledañas, así como hacia el departamento de Sucre.

La institución lleva el nombre de el Coronel Aureliano Buendía que es un personaje central de la novela Cien años de Soledad del escritor colombiano, Gabriel García Márquez.

Capacidad y oferta académica

De acuerdo con el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, la sede tendrá capacidad para 1.050 aprendices en jornadas de mañana, tarde y noche.

El centro contará con 12 ambientes de formación en áreas como:

Procesamiento de cárnicos

Industria láctea

Transformación de la madera

Robótica

Sistemas fotovoltaicos

Infraestructura para el desarrollo regional

La sede ‘Aureliano Buendía’ incluye laboratorios especializados, áreas administrativas, zonas verdes y escenarios deportivos, diseñados para fortalecer la integración de la comunidad educativa y dinamizar el desarrollo local.

El proyecto es resultado del trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el SENA y la Alcaldía de Ciénaga de Oro, que aportó el predio donde se construyó el centro.

El alcalde del municipio, Alejandro Mejía Castaño, resaltó el impacto para la juventud:“Para nuestros jóvenes de Ciénaga de Oro hoy comienza una realidad que les permitirá acceder a educación y superarse”.

Impacto del SENA en la región

La llegada de esta sede fortalece la presencia del SENA en Córdoba y Sucre, donde la entidad ha logrado:

En Córdoba:

140.049 personas orientadas laboralmente

60.791 aprendices con contrato de aprendizaje

Más de 44 mil con acceso a ingresos laborales

185 mil aprendices atendidos en 2025

Más de 120 mil certificados expedidos

En Sucre: