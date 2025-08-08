Polémica por puesta en funcionamiento del complejo acuático en Quindío ¿Qué dicen autoridades?

Armenia

Recordemos que se llevó a cabo la inauguración del escenario deportivo a cargo de la empresa Proyecta Quindío, pero aún no entra en funcionamiento porque no ha sido entregado formalmente a la alcaldía de la ciudad.

La secretaria de Infraestructura municipal, Claudia Arenas precisó que más allá del querer y la necesidad del gobernador del departamento se deben cumplir a cabalidad los componentes técnicos y jurídicos.

“Si bien estamos también muy contentos con la terminación de estas obras, porque obviamente todo lo que aporte al desarrollo de la ciudad y en este caso en el área deportiva, pues es bien para todos los ciudadanos. Desde la alcaldía de Armenia debemos precisar pues que más allá del querer del señor gobernador o de la necesidad de que le recibamos estas instalaciones, pues hay un componente técnico y jurídico que no podemos obviar“, indicó.

Señaló que las obras son producto de un convenio firmado entre el ministerio del Deporte, la gobernación y la alcaldía en el año 2023, pero fue clara que deben agotarse las instancias respectivas. Explicó que en el componente legal aún falta por lo que no se puede dar el recibido final por parte de la administración municipal.

Detalló que no se cuenta con el certificado RETIE que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y el RETILAP el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.

Asimismo, dijo que aún no se ha dado la liquidación o el cierre como tal del acta de recibido del contrato por lo que deben agotarse estos procesos para recibir el bien.

“Desde lo legal, Vanessa, aún faltan componentes para que se dé ese recibido, ese recibido final por parte de la administración y no es solamente ni el querer del gobernador ni de pronto una mal llamada negligencia por parte de la administración y lo menciono puntualmente. Desde hace varios meses ya hemos llevado a cabo varias mesas, Proyecta nos ha ido entregando una información, pero una información a la que aún hoy le falta y quiero precisar en el tema, por ejemplo, aún no sé cuenta con el certificado RETIE y RETILAP. Aún no se ha llevado a cabo la liquidación o el cierre como tal de acta de recibido del contrato como tal", señaló.

¿Qué dijo el gobernador del Quindío?

Por su parte el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis extendió el llamado a la alcaldía de Armenia para que reciban el escenario porque ya no pueden tenerlo puesto que considera es ya responsabilidad del municipio.

Destacó que no es que se quieran desprender del proyecto, sino que la alcaldía firmó el plan de sostenibilidad por lo que deben aceptarlo. Reconoció que han realizado algunas correcciones, sin embargo, aseguró que ya es hora de que la alcaldía reciba el escenario deportivo para lograr su funcionamiento.

“Llevamos pidiéndole a la alcaldía para que nos lo acepte, para que nos lo reciba y está bien. Hemos hecho algunas correcciones, pero yo creo que ya es hora de que reciban este escenario para que podamos empezar a utilizarlo e implementarlo. Y esto también es un llamado que le hago, no solamente a la comunidad, le hago un llamado a las contraloría, a la procuraduría, a la fiscalía, a todas las ÍAS", alertó.

Añadió que tienen hasta el 31 de agosto el plan de sostenibilidad del complejo acuático por eso la importancia de la entrega correspondiente.

Recordemos que el escenario deportivo tiene una inversión de 39 mil millones de pesos.