¿Qué dijo el alcalde de Armenia sobre la entrega oficial del complejo acuático?

Armenia

Y es que por fin después de varios años de dificultades en los procesos administrativos ya fue entregado oficialmente este importante escenario deportivo que fue construido para los Juegos Nacionales y que estará bajo la responsabilidad de la alcaldía de la ciudad.

Precisamente el alcalde de la capital quindiana, James Padilla celebró el proceso puesto que resaltó las bondades del escenario ubicado en el antiguo parque de Recreación donde también se encuentra la bolera y la pista de BMX.

Reconoció lo importante de que ya fuera entregado el escenario deportivo por parte del gobierno departamental para en el menor tiempo darle el uso correspondiente.

“El complejo acuático todos lo sabemos, una obra absolutamente maravillosa, majestuosa. Tenemos la posibilidad, ya está en responsabilidad de la administración municipal por intermedio del Instituto Municipal de Deporte. Estamos muy contentos de tener la posibilidad de recibir esta obra como lo estábamos esperando", manifestó.

Aseguró que están a la espera de las otras obras a cargo del gobierno departamental con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y la dinámica turística y económica alrededor que se genera.

“Seguimos a la espera de las otras que que están a cargo del gobierno departamental, pero muy ilusionados con darle el uso adecuado a esta obra de que Armenia se convierta en un sitio con un fin turístico y deportivo donde tenemos toda la capacidad hotelera, toda la capacidad de infraestructura deportiva para acoger a deportistas de diferentes disciplinas y poder brindarles lo que se merece", añadió.

Desde la alcaldía informaron que Imdera iniciará con los trámites de acondicionamiento y funcionamiento del escenario, buscando que en un plazo menor a un mes se de apertura a Liga de Natación, clubes y quienes cumplan los requisitos para uso restringido.